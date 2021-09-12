Оформление Инстаграм, которое принесёт вам клиентов, бесконечная лента, продающий дизайн, визуал в короткие сроки, дёшево и качественно
Опыт работы 2 года в сфере СММ и контент-маркетинга, продвижение крупных и мелких бизнесов по всей России. Большой штат сотрудников: 20 чел.
Создадим:
- Продающий визуал для вашего аккаунта из фото/видео
- Шаблоны для аккаунтов Инстаграм(бесконечная лента)
- Макеты для постов и сторис
- Рекламные видео-ролики для сторис/ленты/таргета.
- Контент-план и продающие текста.
- Персональную стратегию платного/бесплатного продвижения.
- Качество на высшем уровне
- Большой опыт
- Быстрый срок исполнения заказа
- Учитываем все ваши пожелания
- Цены на услуги вас приятно удивят
Действие аккаунта приостановлено!