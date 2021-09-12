PrSmmAyoU

Богданова PrSmmAyoU

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Оформление Инстаграм, которое принесёт вам клиентов, бесконечная лента, продающий дизайн, визуал в короткие сроки, дёшево и качественно

Опыт работы 2 года в сфере СММ и контент-маркетинга, продвижение крупных и мелких бизнесов по всей России. Большой штат сотрудников: 20 чел.

Создадим:

  • Продающий визуал для вашего аккаунта из фото/видео
  • Шаблоны для аккаунтов Инстаграм(бесконечная лента)
  • Макеты для постов и сторис
  • Рекламные видео-ролики для сторис/ленты/таргета.
  • Контент-план и продающие текста.
  • Персональную стратегию платного/бесплатного продвижения.
Почему именно мы?

  • Качество на высшем уровне
  • Большой опыт
  • Быстрый срок исполнения заказа
  • Учитываем все ваши пожелания
  • Цены на услуги вас приятно удивят
Работаем удаленно. По желанию предоставим портфолио и кейсы.