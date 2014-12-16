PranaWeb

Евгений PranaWeb

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработчик сайтов, веб-дизайнер, руководитель веб-студии Prana

Добрый день

Занимаюсь сайтами около 5 лет, опыт большой, портфолио довольно богатое -  посмотреть его можно на сайте pranaweb.ru

Больше всего нравится работать по интернет-магазинам, работаю на OpenCart - изучил его уже вдоль и поперёк. С заказчиками всегда честен и благоразумен.

Работаю с командой над большими проектами, в Питере снимаем уютное местечко для встреч и переговоров с клиентами, имеет ООО для работы с юрлицами.

Интернет-магазины
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от $250
от 7 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 7 дней
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