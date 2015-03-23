Prankster13

Алексей Prankster13

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Консалтинг/Аналитика/Написание документации

Образование:

Высшее. Московский государственный университет экономики статистики и

информатики. Факультет «Прикладная информатика в экономике»,

специальность «Банковские информационные системы», квалификация

«информатик-экономист».

Опыт работы с ПО:

    MS Office

    BizAgi

    BPWin

    ERWin

    MS Visio

    Aris

    MS FrontPage

    FreeMind

    Adobe Dreamweaver

    MicrosoSoft SQL Server

    Aqua Data Studio,

    Drools guvnor.

Профессиональные навыки:

    Подготовка презентаций

    Моделирование бизнес-процессов

    Реинжиниринг бизнес-процессов

    Написание ТЗ

    Сопроводительная проектная документация

    Разработка бизнес и технических правил Drools guvnor

SQL
Презентации
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга