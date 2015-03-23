Консалтинг/Аналитика/Написание документации
Образование:
Высшее. Московский государственный университет экономики статистики и
информатики. Факультет «Прикладная информатика в экономике»,
специальность «Банковские информационные системы», квалификация
«информатик-экономист».
Опыт работы с ПО:
- MS Office
BizAgi
BPWin
ERWin
MS Visio
Aris
MS FrontPage
FreeMind
Adobe Dreamweaver
MicrosoSoft SQL Server
Aqua Data Studio,
Drools guvnor.
- Подготовка презентаций
Моделирование бизнес-процессов
Реинжиниринг бизнес-процессов
Написание ТЗ
Сопроводительная проектная документация
Разработка бизнес и технических правил Drools guvnor
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