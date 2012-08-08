HTML - CSS вёрстка + JavaScript (jQuery) программирование
Здравствуйте! Меня зовут Евгений, я разрабатываю клиентскую часть для web-сайтов. Ниже приведены мои услуги и обязательства перед клиентом.
Услуги:
1) HTML - CSS вёрстка вашего дизайна (макета) в полноценный HTML шаблон.
2) Написание скриптов на языке JavaScript (jQuery).
3) Внедрение и доработка готовых плагинов и скриптов.
4) Оптимизация HTML, CSS и JavaScript кода.
Обязанности:
1) Качественный и аккуратный код.
2) Стопроцентное соответствие вёрстки с вашим дизайном.
3) Сайт безошибочно пройдет валидацию на сайте W3C.
4) Корректное отображение в браузерах: IE7+, FireFox 3+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome 10+;
5) За IE6 договариваемся отдельно.
Портфолио
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