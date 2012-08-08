HTML - CSS вёрстка + JavaScript (jQuery) программирование

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, я разрабатываю клиентскую часть для web-сайтов. Ниже приведены мои услуги и обязательства перед клиентом.

Услуги:

1) HTML - CSS вёрстка вашего дизайна (макета) в полноценный HTML шаблон.

2) Написание скриптов на языке JavaScript (jQuery).

3) Внедрение и доработка готовых плагинов и скриптов.

4) Оптимизация HTML, CSS и JavaScript кода.

Обязанности:

1) Качественный и аккуратный код.

2) Стопроцентное соответствие вёрстки с вашим дизайном.

3) Сайт безошибочно пройдет валидацию на сайте W3C.

4) Корректное отображение в браузерах: IE7+, FireFox 3+, Opera 9+, Safari 3+, Chrome 10+;

5) За IE6 договариваемся отдельно.