PrelendingTeam

Прелендинги : Товарка, Крипта, Нутра (Воронки продаж)

Разрабатываем прелендинги (страницы-прокладки) для рекламных кампаний под ваши офферы в таких вертикалях : Товарка, Крипта, Нутра. Наша команда объединяет в себе следующие направления: арбитраж трафика, программирование, копирайтинг, маркетинг, веб-дизайн. При разработке прелендинги замаскированы под «новостной подход» и «подход истории успеха». Мы очень лояльно относимся к потребностям заказчика, поэтому готовы вносить любые элементы в прелендинги. Структура прелендинга и сам подход могут меняться по Вашим запросам.

В стоимость входит :

- сама веб-страница

- текст от проф.копирайтера (2000 знаков)

- изображения

- полная замаскированность под нужный Вам формат

- уникальные комментарии пользователей (отзывы)