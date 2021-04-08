PrelendingTeam

Прелендинги : Товарка, Крипта, Нутра (Воронки продаж)
Разрабатываем прелендинги (страницы-прокладки) для рекламных кампаний под ваши офферы в таких вертикалях : Товарка, Крипта, Нутра. Наша команда объединяет в себе следующие направления: арбитраж трафика, программирование, копирайтинг, маркетинг, веб-дизайн. При разработке прелендинги замаскированы под «новостной подход» и «подход истории успеха». Мы очень лояльно относимся к потребностям заказчика, поэтому готовы вносить любые элементы в прелендинги. Структура прелендинга и сам подход могут меняться по Вашим запросам.
В стоимость входит :
- сама веб-страница
- текст от проф.копирайтера (2000 знаков)
- изображения
- полная замаскированность под нужный Вам формат
- уникальные комментарии пользователей (отзывы)