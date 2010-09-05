Prepod17

Препод Prepod17

 
57 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Кандидатские диссертации, дипломы по экономических наукам

Помогу в написании уникальных дипломных работ (в т.ч. МВА) и диссертаций по экономическим дисциплинам, менеджменту, управлению персоналом.

Качественно, конфиденциально, по разумной цене. Кандидат экономических наук, преподаватель вуза с большим стажем. Советы по защите, подготовка рецензии, доклада, автореферата – полное сопровождение до защиты диплома.

С агентствами не работаю!

Для связи [email protected]

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга