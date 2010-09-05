Кандидатские диссертации, дипломы по экономических наукам

Помогу в написании уникальных дипломных работ (в т.ч. МВА) и диссертаций по экономическим дисциплинам, менеджменту, управлению персоналом.

Качественно, конфиденциально, по разумной цене. Кандидат экономических наук, преподаватель вуза с большим стажем. Советы по защите, подготовка рецензии, доклада, автореферата – полное сопровождение до защиты диплома.

С агентствами не работаю!

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