Репетитор по обществознанию, праву или экономике. Задачи по всем отраслям права.

Берусь за любых учеников по обществознанию, праву и экономике. Основная специализация - подготовка в ОГЭ и ЕГЭ, но также могу помочь подтянуть школьную программу. Опыт репетиторства - 3 года, работаю в федеральной сети учреждений дополнительного образования. Закончил Вологодский Институт Права и Экономики, имею высшее юридическое образование. Готов решать задачи из любых отраслей права. Все быстро, дешево и в срок