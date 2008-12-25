Prepress_Alex

Александр Пархоменко Prepress_AlexPrepress_Alex
Добрый день. Меня зовут Александр. Имею огромный опыт в полиргафии, а именно в дизайне и верстке полиргафической продукции, планирую зарегистрировать частное предприятие. Но для этого мне нужно найти заказчиков, и Вы можете мне в этом помоч. Для того, чтобы завоевать рынок я за невысокую плату но без потери качества выполнения работы, могу Вам предоставить следующие услуги:
1) разработка оригинального дизайна полиграфической продукции, логотипов "с нуля".
2) Верстка полиграфисечкой продукции (книги, журналы, буклеты, брошури, календари, визитки,реклама и др.)
3) доведение PDF-файлов к файлу отвечающего техническим требованиям полиграфии (любая сложность). ("PDF Ваш - заботы мои")
4) Любые допечатные подготовки полиграфической продукции.
5) Возможны услуги по печати и послепечатным процессам (у подрядчиков)
6) выезд к заказчику ("Вам ненужно кудато ехать, Вам стоит лиш позвонить ко мне и я приеду к Вам").
Если Вас заинтересовало моё предложение - пишите на [email protected] или лучше звоните: 8-063-859-53-46