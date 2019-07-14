Создам для Вас: Презентацию, Баннер, Визитку, Тизер, Каталог, Брошюру, Аватар, Инфографику (RU, ENG)

Дизайн - дело, которое приносит мне ни с чем не сравнимое удовольствие.Если вам требуется эксклюзивная творческая работа, с радостью готов вам помочь.Создам для Вас: Презентацию, Баннер, Визитку, Тизер, Каталог, Брошюру, Аватар, Инфографику(RU, ENG)Работаю в Keynote, Photoshop и Illustrator.Портфолио:https://www.behance.net/Presentablo/

Александр+7 (926) 011 23 [email protected]