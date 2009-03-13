PrettyMonstress

Программное обеспечение на заказ (Delphi+базы данных: Oracle,MS SQL,Access)

Киев. Написание Программного Обеспечения на заказ (Delphi+базы данных: Oracle, MS SQL,Access) на любую тематику. Автоматизация Вашего бизнеса. Быстро, качественно, недорого. Сервисная поддержка после введения проекта в эксплуатацию. Среди прочих проектов, имеется опыт разработки программных комплексов складского и производственного учета для заводов. Прием заказов по ICQ: 60-58-48-05, по имэйлу: [email protected], по телефону: +380 67 997 75 76. Иванна.