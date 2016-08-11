PrideArtStudio

Максим Соколов PrideArtStudio

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн полиграфии, оформление соц. сетей

Здравствуйте! 

Если Вас интересует качественный дизайн и в срок выполненная работа, то добро пожаловать!

Мои услуги:

1. Дизайн полиграфической продукции:

  • Флаеры
  • Визитки
  • Листовки
  • Дисконтные карты
  • Приглашения
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2. Также я предлагаю весь спектр услуг по оформлении группы ВК:

  • Оформление Аватара
  • Оформление Баннера
  • Оформление Меню
  • Вики-разметка
  • Вики-лэндинг
  • Адаптация под моб.устройства
  • Обложка для подборок товаров
Моя группа ВКPrideArtStudio

В группе вы можете найти все мои работы, всю подробную информацию, интересные статьи, а также следить за постоянными акциями которые проходят в группе!

Портфолио