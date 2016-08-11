Дизайн полиграфии, оформление соц. сетей
Здравствуйте!
Если Вас интересует качественный дизайн и в срок выполненная работа, то добро пожаловать!
Мои услуги:
1. Дизайн полиграфической продукции:
- Флаеры
- Визитки
- Листовки
- Дисконтные карты
- Приглашения
2. Также я предлагаю весь спектр услуг по оформлении группы ВК:
- Оформление Аватара
- Оформление Баннера
- Оформление Меню
- Вики-разметка
- Вики-лэндинг
- Адаптация под моб.устройства
- Обложка для подборок товаров
В группе вы можете найти все мои работы, всю подробную информацию, интересные статьи, а также следить за постоянными акциями которые проходят в группе!
Портфолио
- Листовка А5237 просмотров
- Евро-флаер235 просмотров
- Листовка А5280 просмотров
- Визитная карточка консультанта "Oriflame"1183 просмотра