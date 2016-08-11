Дизайн полиграфии, оформление соц. сетей

Здравствуйте!

Если Вас интересует качественный дизайн и в срок выполненная работа, то добро пожаловать!

Мои услуги:

1. Дизайн полиграфической продукции:

Флаеры

Визитки

Листовки

Дисконтные карты

Приглашения

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2. Также я предлагаю весь спектр услуг по оформлении группы ВК:

Оформление Аватара

Оформление Баннера

Оформление Меню

Вики-разметка

Вики-лэндинг

Адаптация под моб.устройства

Обложка для подборок товаров

В группе вы можете найти все мои работы, всю подробную информацию, интересные статьи, а также следить за постоянными акциями которые проходят в группе!