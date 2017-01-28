PriestRussian

Занимаюсь разработкой прикладного ПО на языке Python.
В сфере профессиональных интересов находятся:
1. Разработка ботов для различных социальных сервисов.
2. Разработка высоконагруженных встраиваемых систем.
3. Разработка систем использующих технологии машинного обучения.
4. Разработка систем компьютерного зрения.
Прайс-лист:
Уважаемые пользователи! Сразу хочу сказать, что определенного прайс-листа, как такогого нет. Цена определяется банально и по станинке - все зависит от сложности программы, поставленных сроков выполнения, и конечно же от количества затраченных человеко-часов.
Но не смотря на то что определенного прайс-листа нет, есть минимальные рамки, которые действуют для каждого из преведенных выше пунктов.
Разработка ботов для различных социальных сервисов:
Разработка ботов для социальных сетей - от 250$.
Разработка ботов для мессенджеров - от 250$.
Разработка бота для сайта ("под ключ") - от 300$.
Разработка высоконагруженных встраиваемых систем - от 300$.
Разработка систем использующих технологии машинного обучения - от 350$.
Разработка систем компьютерного зрения - от 350$.
С Уважением, Алексей Черных.