PriestRussian

Разработка прикладного ПО на языке Python

Занимаюсь разработкой прикладного ПО на языке Python.

В сфере профессиональных интересов находятся:

1. Разработка ботов для различных социальных сервисов.

2. Разработка высоконагруженных встраиваемых систем.

3. Разработка систем использующих технологии машинного обучения.

4. Разработка систем компьютерного зрения.

Прайс-лист:

Уважаемые пользователи! Сразу хочу сказать, что определенного прайс-листа, как такогого нет. Цена определяется банально и по станинке - все зависит от сложности программы, поставленных сроков выполнения, и конечно же от количества затраченных человеко-часов.

Но не смотря на то что определенного прайс-листа нет, есть минимальные рамки, которые действуют для каждого из преведенных выше пунктов.

Разработка ботов для различных социальных сервисов:

Разработка ботов для социальных сетей - от 250$.

Разработка ботов для мессенджеров - от 250$.

Разработка бота для сайта ("под ключ") - от 300$.

Разработка высоконагруженных встраиваемых систем - от 300$.

Разработка систем использующих технологии машинного обучения - от 350$.

Разработка систем компьютерного зрения - от 350$.

С Уважением, Алексей Черных.