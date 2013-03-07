Я очень разносторонний человек-интересуюсь практически всем,поэтому могу выполнить:
Диплом,курсовую или реферат,рерайт или копирайт, не очень сложный перевод(своими словами,близко к теме),
написать интересную и содержательную статью,текст. Могу сочинить стихотворения (любая тематика) или придумать красочный рассказ (любой жанр).
Буду рада сотрудничать с вами=)
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