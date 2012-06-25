ОПЫТ РАБОТЫ
Телевизионная студия «Центр» (г. Железногорск-Илимский)
Сентябрь 2002 – май 2005 корреспондент
Поиск информации и написание информационных статей;
Разработка сценариев для новостных сюжетов.
Издательский дом «Проспект» (г. Новосибирск)
Июнь 2006 – сентябрь 2006 менеджер активных продаж (рекламные площади в издании об автомобилях)
расширение клиентской базы;
продажа рекламных площадей;
активная работа с постоянными клиентами (рассылка новых коммерческих предложений и новостей о проводящихся акциях)
Компания Tescoma (новосибирский филиал)
Сентябрь 2006 – декабрь 2006 Таинственный покупатель
Участие в проведении исследований качества обслуживания персонала в роли таинственного покупателя;
Опрос продавцов, контрольные закупки, оставление отчётов о проведённых закупках;
Собственная оценка эффективности работы персонала
Рекламное агентство «Архипoff&Rebecca»
Декабрь 2006 – май 2007 куратор рекламных акций
Сопровождение и координация рекламных акций;
Распределение обязанностей в рамках новых проектов;
Подбор участников акций;
Контроль за работавшими на акциях промоутерами
ООО «СИСКОМ СОФТ» (г. Иркутск)
Август 2009 – январь 2010 Проект-менеджер
Поиск новых и работа с базой уже имеющихся клиентов;
Написание коммерческих предложений в рамках реализации ключевых проектов компании;
Маркетинговые исследования;
Представление компании на различных презентациях и конкурсах (например, «Самый перспективный инновационный проект в городе Иркутске» - написание текста проекта).
СТРАНА КРАСОТЫ ИРКУТСК, сеть федеральных порталов
С апреля 2010 по настоящее время автор
Написание текстов, статей на тему моды и красоты
Проведение интервью
СТОЛЬНИК ИРКУТСК, журнал
С апреля 2010 по август 2010 Внештатный автор
Написание рекламных материалов и статей для отдела моды;
Проведение интервью.
ООО «БайкИнфо», городской сайт IRK.ru
Август 2010-октябрь 2010 Редактор раздела «Шопинг»
Создание базы магазинов города;
Создание клиентской базы для продаж рекламных площадей в разделе;
Организация и проведения съемок в онлайн-каталог товаров;
Поиск партнеров для раздела;
Создание новостей раздела;
Написание авторских статей – обзоров о моде, стиле, последних тенденциях;
Анализ работы конкурентов;
Разработка стратегии развития раздела
Причина увольнения: уволена по собственному желанию в связи с неудовлетворенностью условиями работы
Городской модный портал rk-fashion.ru
Октябрь 2010 – май 2011 Редактор
Написание рекламных материалов
Подготовка материалов для авторской рубрики «Гардероб» (разбор шкафа известных в Иркутске личностей)
Подготовка материалов для авторской рубрики Parfume
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2005 – июнь 2007 Сибирская Академия Государственной Службы
Факультет «Государственного и муниципального управления»
Специальность Государственное и муниципальное управление
Сентябрь 2007 – Июнь 2010 Иркутский Государственный Университет
Институт Социальных Наук
Специальность Менеджмент организации
Специализация Организация предпринимательства в муниципальных образованиях
Диплом с отличием
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• Знание инструментов маркетинга и навыки маркетинговых исследований;
• Навыки работы с графическим редактором CorelDraw, Photoshop;
• Знание английского (разговорный уровень) языка;
• Знание систем налогообложения;
• Навыки организации мероприятий;
• Навыки работы с правовой системой «Гарант» (имеется сертификат);
• Навыки работы с Macromedia Flash
ПРОЧЕЕ
участие в Байкальском инновационном форуме-2009, где в соавторстве проект «Концепция строительства малоэтажного экологически чистого посёлка» вошёл в число 17 победителей;
участие в Областном Фестивале социальной рекламы (весна 2009 года);
победа в номинации «Маркетинг, реклама, PR» в фестивале «ТеатProject» (в соавторстве) с разработанной для Драматического театра PR-кампанией;
Являюсь Председателем Молодёжного Бизнес - Клуба ИСН ИГУ(сайт Молодёжного Бизнес-Клуба – www.mbk-isu.ru);
2 место в конкурсе «Лучший студенческий предпринимательский проект в г. Иркутске» в 2009 году с проектом «Центра захоронения домашних животных (комплекс ритуальных и страховых услуг)» (в соавторстве);
3 место в Межрегиональном конкурсе бизнес-идей (г. Красноярск);
Победа в Шестом всероссийском конкурсе «Сотворение и созидание будущей России» Молодёжного Союза экономистов и финансистов РФ;
Увлечения: история и теория моды, психология моды, культура Японии и Франции; развитие модной индустрии
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Коммуникабельность, высокие обучаемость и работоспособность, амбициозность, стремление к развитию, умение найти общий язык с кем угодно, навыки маркетинговых исследований, знание основ мерчендайзинга и продвижения модных товаров, умение обрабатывать большие объёмы информации в сжатые сроки, стремление к развитию
Научные публикации:
«Выбор системы налогообложения субъектами малого бизнеса»;
«Влияние межпоколенческой преемственности на выбор места учёбы (в соавторстве)»;
«Молодёжный бизнес-клуб как форма работы с предпринимательски ориентированной молодёжью» (в соавторстве);
«Возможности развития моногородов в условиях современной российской экономики»;
«Реструктуризация экономики монопрофильных образований как путь сохранения ресурсного и инвестиционного потенциала региона»;
«Разветвлённость инфраструктуры поддержки венчурного предпринимательства как фактор торможения его развития»;
«Моноград скоропостроенный: советское прошлое и отсутствие российского будущего»;
«Адаптивная функция моды как фактор социализации личности»;
«Модные образы в рекламе: от Советского Союза до наших дней»;
«Трансформация визуального образа Иркутска как отражение цивилизационных процессов» (в соавторстве);
«Уровни распространения модных сообщений в индустрии моды».
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