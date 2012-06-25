ОПЫТ РАБОТЫ

Телевизионная студия «Центр» (г. Железногорск-Илимский)

Сентябрь 2002 – май 2005 корреспондент

Поиск информации и написание информационных статей;

Разработка сценариев для новостных сюжетов.

Издательский дом «Проспект» (г. Новосибирск)

Июнь 2006 – сентябрь 2006 менеджер активных продаж (рекламные площади в издании об автомобилях)

расширение клиентской базы;

продажа рекламных площадей;

активная работа с постоянными клиентами (рассылка новых коммерческих предложений и новостей о проводящихся акциях)

Компания Tescoma (новосибирский филиал)

Сентябрь 2006 – декабрь 2006 Таинственный покупатель

Участие в проведении исследований качества обслуживания персонала в роли таинственного покупателя;

Опрос продавцов, контрольные закупки, оставление отчётов о проведённых закупках;

Собственная оценка эффективности работы персонала

Рекламное агентство «Архипoff&Rebecca»

Декабрь 2006 – май 2007 куратор рекламных акций

Сопровождение и координация рекламных акций;

Распределение обязанностей в рамках новых проектов;

Подбор участников акций;

Контроль за работавшими на акциях промоутерами

ООО «СИСКОМ СОФТ» (г. Иркутск)

Август 2009 – январь 2010 Проект-менеджер

Поиск новых и работа с базой уже имеющихся клиентов;

Написание коммерческих предложений в рамках реализации ключевых проектов компании;

Маркетинговые исследования;

Представление компании на различных презентациях и конкурсах (например, «Самый перспективный инновационный проект в городе Иркутске» - написание текста проекта).

СТРАНА КРАСОТЫ ИРКУТСК, сеть федеральных порталов

С апреля 2010 по настоящее время автор

Написание текстов, статей на тему моды и красоты

Проведение интервью

СТОЛЬНИК ИРКУТСК, журнал

С апреля 2010 по август 2010 Внештатный автор

Написание рекламных материалов и статей для отдела моды;

Проведение интервью.

ООО «БайкИнфо», городской сайт IRK.ru

Август 2010-октябрь 2010 Редактор раздела «Шопинг»

Создание базы магазинов города;

Создание клиентской базы для продаж рекламных площадей в разделе;

Организация и проведения съемок в онлайн-каталог товаров;

Поиск партнеров для раздела;

Создание новостей раздела;

Написание авторских статей – обзоров о моде, стиле, последних тенденциях;

Анализ работы конкурентов;

Разработка стратегии развития раздела

Причина увольнения: уволена по собственному желанию в связи с неудовлетворенностью условиями работы

Городской модный портал rk-fashion.ru

Октябрь 2010 – май 2011 Редактор

Написание рекламных материалов

Подготовка материалов для авторской рубрики «Гардероб» (разбор шкафа известных в Иркутске личностей)

Подготовка материалов для авторской рубрики Parfume

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2005 – июнь 2007 Сибирская Академия Государственной Службы

Факультет «Государственного и муниципального управления»

Специальность Государственное и муниципальное управление

Сентябрь 2007 – Июнь 2010 Иркутский Государственный Университет

Институт Социальных Наук

Специальность Менеджмент организации

Специализация Организация предпринимательства в муниципальных образованиях

Диплом с отличием

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• Знание инструментов маркетинга и навыки маркетинговых исследований;

• Навыки работы с графическим редактором CorelDraw, Photoshop;

• Знание английского (разговорный уровень) языка;

• Знание систем налогообложения;

• Навыки организации мероприятий;

• Навыки работы с правовой системой «Гарант» (имеется сертификат);

• Навыки работы с Macromedia Flash

ПРОЧЕЕ

участие в Байкальском инновационном форуме-2009, где в соавторстве проект «Концепция строительства малоэтажного экологически чистого посёлка» вошёл в число 17 победителей;

участие в Областном Фестивале социальной рекламы (весна 2009 года);

победа в номинации «Маркетинг, реклама, PR» в фестивале «ТеатProject» (в соавторстве) с разработанной для Драматического театра PR-кампанией;

Являюсь Председателем Молодёжного Бизнес - Клуба ИСН ИГУ(сайт Молодёжного Бизнес-Клуба – www.mbk-isu.ru);

2 место в конкурсе «Лучший студенческий предпринимательский проект в г. Иркутске» в 2009 году с проектом «Центра захоронения домашних животных (комплекс ритуальных и страховых услуг)» (в соавторстве);

3 место в Межрегиональном конкурсе бизнес-идей (г. Красноярск);

Победа в Шестом всероссийском конкурсе «Сотворение и созидание будущей России» Молодёжного Союза экономистов и финансистов РФ;

Увлечения: история и теория моды, психология моды, культура Японии и Франции; развитие модной индустрии

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Коммуникабельность, высокие обучаемость и работоспособность, амбициозность, стремление к развитию, умение найти общий язык с кем угодно, навыки маркетинговых исследований, знание основ мерчендайзинга и продвижения модных товаров, умение обрабатывать большие объёмы информации в сжатые сроки, стремление к развитию

Научные публикации:

«Выбор системы налогообложения субъектами малого бизнеса»;

«Влияние межпоколенческой преемственности на выбор места учёбы (в соавторстве)»;

«Молодёжный бизнес-клуб как форма работы с предпринимательски ориентированной молодёжью» (в соавторстве);

«Возможности развития моногородов в условиях современной российской экономики»;

«Реструктуризация экономики монопрофильных образований как путь сохранения ресурсного и инвестиционного потенциала региона»;

«Разветвлённость инфраструктуры поддержки венчурного предпринимательства как фактор торможения его развития»;

«Моноград скоропостроенный: советское прошлое и отсутствие российского будущего»;

«Адаптивная функция моды как фактор социализации личности»;

«Модные образы в рекламе: от Советского Союза до наших дней»;

«Трансформация визуального образа Иркутска как отражение цивилизационных процессов» (в соавторстве);

«Уровни распространения модных сообщений в индустрии моды».