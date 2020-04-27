Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс.Директ
Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс.Директ
Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ
– Постановка KPI
– Создание рекламного аккаунта
– Подбор ключевых фраз
– Эффективная настройка рекламной кампании, создание рекламных объявлений, используя все расширения для максимальной информативности и привлекательности объявлений
– Подключение Яндекс.Метрики, настройка целей Метрики, добавление UTM-меток
– Оптимальное управление ставками
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ34 просмотра