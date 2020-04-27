Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс.Директ

Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Яндекс.Директ

Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ

– Постановка KPI

– Создание рекламного аккаунта

– Подбор ключевых фраз

– Эффективная настройка рекламной кампании, создание рекламных объявлений, используя все расширения для максимальной информативности и привлекательности объявлений

– Подключение Яндекс.Метрики, настройка целей Метрики, добавление UTM-меток

– Оптимальное управление ставками