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Люблю читать, учусь писать, в планах- написать книгу, ну а пока- тренируюсь:)

Первая работа, вернее подработка, во время учебы- фасовка, после окончания учебы устроилась работать продавцом-консультантом отдела оптики в торговом центре, не забывая рассылать резюме в крупные организации моего города. Организаций было не много, как в уездном городе Н- повсюду преимущественно парикмахерские, аптеки и морг.

Пригласили работать на склад фармацевтической организации, комплектовщиком. Через время повысили до контроллера, и затем пригласили в офис, в отдел по управлению товарными запасами, как человека "с полей" который не по наслышке знает о работе на складе и может помочь оптимизировать эту самую работу. Грянул кризис, отдела расформировали, многих уволили, меня перевели помощником руководителя. Исправно работала 2 года и устала. Решила, что надо что-то менять, так как от постоянного сидения в офисе, в четырех стенах, постоянных задержек, которые не оплачивались, чувствовала что мне уже лет 50 и скоро на пенсию пора. В 28 лет. Выслала резюме в принимающую сторону туристической фирмы, находящейся в Турецкой Республике, прошла собеседование и полетела работать гидом в Турцию. Отработав туристический сезон, 6 месяцев, поняла что это то, чем я хочу заниматься, отправила резюме в принимающую компанию в Тайланде. Последние три года работала в Тайланде и Турции, по 6 месяцев. И работала бы дальше, но как и всех, врасплох застал мистический коронавирус, туристов нет-работы нет. Жду, когда откроют границы.