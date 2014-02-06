Prishutov

Павел Prishutov

 
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Верстка и интеграция на OpenCart

    Имеется отрисованный дизайн интернет-магазина. Нужно сверстать 8 страниц (десктоп + адаптив). Адаптив под мобильные устройства так-же отрисован. Так же требуется интеграция на последнюю версию OpenCart. Интересует стоимость выполнения работ и сколько время понадобится. Макеты - https://yadi.sk/d/MaZhgg_FLZ8LpA

    OpenCart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо сделать конструктор визиток для сайта типографии

    Необходимо сделать конструктор визиток для уже существующего сайта (Word Press) типографии с оформлением заказа, возможностью сохранить шаблон заказа в сессии. Не на флеше. Пример конструктора на странице https://minsk.vizitka.com/printing/businesscards/346/template-2640/editor?state=t15434c040d66458dae0a8e13a275992f# Если его можно как-то выдернуть и сделать под ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен MODX разработчик (не компания) на проект (Минск)

    Ищу разработчика (не компания) из Минска для проекта (сайт) на MODX Revolution. Есть ТЗ, psd макеты, частичная верстка категорий и страниц. Необходимо будет настроить/запрограммировать вывод блоков и элементов в соответствии с макетами, доверстать необходимые элементы, ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по сайту на Yii framework

    Есть сайт на Yii framework. Необходимо реализовать: - Возможность указывать уникальные (и по шаблону) title, description и h1 для каждой страницы, в том числе и для карточек товаров каталога. - Возможность создания дополнительных разделов из панели управления сайтом. - ...

    YiiПравки на сайт
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать мультиязычность на сайте

    Есть сайт на WordPress на русском языке.  Необходимо добавить англоязычную версию с переключением между языками на сайте пользователями. (Переводы уже готовы, наполнение собственное) Как лучше и быстрее всего это можно реализовать? (Хотелось бы услышать примерные сроки и ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оценить работы по сайту

    Необходимо оценить объем работ (время и стоимость по каждому пункту) на основе приложенного экспресс-аудита. Отдельно то, что относиться по пунктам к разработке (если есть такая необходимость, например, возможность установки уникальных title/description и т.д.), верстке, ее валидности, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта с дизайном (адаптив)

    Есть текущий сайт на битрикс (при необходимости отправлю ссылку в личку)   - Нужен новый дизайн, адаптивная верстка; - Смена движка на wordpress (возможно есть уже готовые адаптированные решения + SEO плагины); - Возможность редактироваться всех страниц в админке, ...

    WordPressБитриксСайт на БитриксКарточки товаровИнфографика
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки по сайту на ModX Revo и парсинг товара

    Есть сайт imperiya-pola.by на ModX Revolution 2.14 Необходимо выполнить следующие вещи: 1. Сделать фильтрацию товаров по цене и характеристикам товара 2. К существующим коллекциям в разделе "ламинат" (под фото и названием коллекции - http://imperiya-pola.by/laminat/kronotex/) добавить описание (под ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта на основе имеющегося

    Есть сайт http://farengeit.by/ (сделан на Modx). Все доступы есть. Нужно сделать сайт на базе существующего. Изменить внешний вид (меню, фон, шрифт, боковые блоки, слайдер). Общая структура остается неизменной. Текущая продукция не нужна, т.к. тематика будет по напольным покрытиям. Требуется спарсить ...

    MODX
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие изменения в макете лифлета

    Необходимо внести небольшие изменения в макете лифлета (двухсторонний), состоит из 2-ух файлов Adobe Illustrator. Текст исходников в векторе. Необходимые изменения указаны тут: 1. http://clip2net.com/s/2oMmV 2. http://clip2net.com/s/2oMoH 3. http://clip2net.com/s/2oMqS 4. http://clip2net.com/s/2oMtG 5. http://clip2net.com/s/2oMxt 6. http://clip2net.com/s/2oMyY Оцените работу и жду предложений. Файлы Adobe Illustrator: 02_rus.ai (3,8 ...

    Illustrator
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
johndenis
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Небольшие изменения в макете лифлета
Отлично
Работы выполнена быстро и четко! Спасибо! :)
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