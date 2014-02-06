Есть сайт на WordPress на русском языке. Необходимо добавить англоязычную версию с переключением между языками на сайте пользователями. (Переводы уже готовы, наполнение собственное) Как лучше и быстрее всего это можно реализовать? (Хотелось бы услышать примерные сроки и ...