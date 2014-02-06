Имеется отрисованный дизайн интернет-магазина. Нужно сверстать 8 страниц (десктоп + адаптив). Адаптив под мобильные устройства так-же отрисован. Так же требуется интеграция на последнюю версию OpenCart. Интересует стоимость выполнения работ и сколько время понадобится. Макеты - https://yadi.sk/d/MaZhgg_FLZ8LpA
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Необходимо сделать конструктор визиток для уже существующего сайта (Word Press) типографии с оформлением заказа, возможностью сохранить шаблон заказа в сессии. Не на флеше. Пример конструктора на странице https://minsk.vizitka.com/printing/businesscards/346/template-2640/editor?state=t15434c040d66458dae0a8e13a275992f# Если его можно как-то выдернуть и сделать под ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу разработчика (не компания) из Минска для проекта (сайт) на MODX Revolution. Есть ТЗ, psd макеты, частичная верстка категорий и страниц. Необходимо будет настроить/запрограммировать вывод блоков и элементов в соответствии с макетами, доверстать необходимые элементы, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на Yii framework. Необходимо реализовать: - Возможность указывать уникальные (и по шаблону) title, description и h1 для каждой страницы, в том числе и для карточек товаров каталога. - Возможность создания дополнительных разделов из панели управления сайтом. - ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на WordPress на русском языке. Необходимо добавить англоязычную версию с переключением между языками на сайте пользователями. (Переводы уже готовы, наполнение собственное) Как лучше и быстрее всего это можно реализовать? (Хотелось бы услышать примерные сроки и ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо оценить объем работ (время и стоимость по каждому пункту) на основе приложенного экспресс-аудита. Отдельно то, что относиться по пунктам к разработке (если есть такая необходимость, например, возможность установки уникальных title/description и т.д.), верстке, ее валидности, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть текущий сайт на битрикс (при необходимости отправлю ссылку в личку) - Нужен новый дизайн, адаптивная верстка; - Смена движка на wordpress (возможно есть уже готовые адаптированные решения + SEO плагины); - Возможность редактироваться всех страниц в админке, ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт imperiya-pola.by на ModX Revolution 2.14 Необходимо выполнить следующие вещи: 1. Сделать фильтрацию товаров по цене и характеристикам товара 2. К существующим коллекциям в разделе "ламинат" (под фото и названием коллекции - http://imperiya-pola.by/laminat/kronotex/) добавить описание (под ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://farengeit.by/ (сделан на Modx). Все доступы есть. Нужно сделать сайт на базе существующего. Изменить внешний вид (меню, фон, шрифт, боковые блоки, слайдер). Общая структура остается неизменной. Текущая продукция не нужна, т.к. тематика будет по напольным покрытиям. Требуется спарсить ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести небольшие изменения в макете лифлета (двухсторонний), состоит из 2-ух файлов Adobe Illustrator. Текст исходников в векторе. Необходимые изменения указаны тут: 1. http://clip2net.com/s/2oMmV 2. http://clip2net.com/s/2oMoH 3. http://clip2net.com/s/2oMqS 4. http://clip2net.com/s/2oMtG 5. http://clip2net.com/s/2oMxt 6. http://clip2net.com/s/2oMyY Оцените работу и жду предложений. Файлы Adobe Illustrator: 02_rus.ai (3,8 ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад