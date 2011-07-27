Pritti_girl

Набор, редактирование, переводы, написание контрольных, рефератов, курсовых

Ищу долгосрочное сотрудничество в интернете,трудолюбива и готова обучаться.Занимаюсь написанием контрольных и курсовых работ по гуманитарным и техническим дисциплинам. Пишу работы по социологии, истории, психологии, геологии, медицине, технике безопасности, гражданской обороне, перевожу с укр/рус/укр. Могу переводить небольшие объемы английских текстов. Из технических дисциплин работаю в направлении обогащения полезных ископаемых: принципы обогащения цветных и черных руд, флотация, , материаловедение, техногенные залежи сырья.

Редактирую тексты (с помощью программы ABBYY FineReader), создаю тематические презентации (Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher).