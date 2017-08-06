Privalovajulya

Опыт работы в консалтинге более 10 лет.
Юридическая экспертиза правовых документов, составление и анализ любых видов договоров, разработка
проектов учредительных документов;Правовая экспертиза бизнес-проектов компании на наличие рисков, составление заключений и подготовка предложений по их минимизации;
Упаковка" бизнеса на этапе "Стартап",
• Устав(ы)
• Форма в налоговую
• Подборка ОКВЭДов
• Решение учредителя/Протокол Общего собрания учредителей
• Инструкция
• Список участников
• Бесплатная консультация по пакету документов
• Возврат денег в случае отказа в регистрации в налоговой
Юридическое сопровождение бизнеса,
Разработка договоров :
• Лицензионные договоры
• Договоры поставки
• Договоры займа
• Договоры возмездного оказания услуг
• Публичные оферты
• Договоры с фрилансерами
• Иные виды договоров
Проверка Договоров
• Уточнение позиции Клиента
• Выработка рекомендаций
• Внесение изменений в Договор
• Составление Протокола разногласийОформлениеучредительных документов юридических лиц с учетом последних изменений
законодательства
Представительство в судах
• Подготовка исковых заявлений, апелляции, кассации
• Консультации по вопросам рассмотрения дел в суде Представительство всуде
Трудовое право
• Составление и анализ Трудовых договоров
• Должностные инструкции
• Трудовые споры
152 ФЗ О персональных данных, согласие на обработку персональных данных для
конкретного вида бизнеса,
Лицензионные договоры и авторское право.