Privalovajulya

Юридические услуги для малого бизнесса

Опыт работы в консалтинге более 10 лет.

Юридическая экспертиза правовых документов, составление и анализ любых видов договоров, разработка

проектов учредительных документов;Правовая экспертиза бизнес-проектов компании на наличие рисков, составление заключений и подготовка предложений по их минимизации;

Упаковка" бизнеса на этапе "Стартап",

• Устав(ы)

• Форма в налоговую

• Подборка ОКВЭДов

• Решение учредителя/Протокол Общего собрания учредителей

• Инструкция

• Список участников

• Бесплатная консультация по пакету документов

• Возврат денег в случае отказа в регистрации в налоговой

Юридическое сопровождение бизнеса,

Разработка договоров :

• Лицензионные договоры

• Договоры поставки

• Договоры займа

• Договоры возмездного оказания услуг

• Публичные оферты

• Договоры с фрилансерами

• Иные виды договоров

Проверка Договоров

• Уточнение позиции Клиента

• Выработка рекомендаций

• Внесение изменений в Договор

• Составление Протокола разногласийОформлениеучредительных документов юридических лиц с учетом последних изменений

законодательства

Представительство в судах

• Подготовка исковых заявлений, апелляции, кассации

• Консультации по вопросам рассмотрения дел в суде Представительство всуде

Трудовое право

• Составление и анализ Трудовых договоров

• Должностные инструкции

• Трудовые споры

152 ФЗ О персональных данных, согласие на обработку персональных данных для

конкретного вида бизнеса,

Лицензионные договоры и авторское право.