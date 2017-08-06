Privalovajulya

Юлия Privalovajulya

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Юридические услуги для малого бизнесса

Опыт работы в консалтинге более 10 лет. 

Юридическая экспертиза правовых документов, составление и анализ любых видов договоров, разработка

проектов учредительных документов;Правовая экспертиза бизнес-проектов компании на наличие рисков, составление заключений и подготовка предложений по их минимизации;

Упаковка" бизнеса на этапе "Стартап",

• Устав(ы)

• Форма в налоговую

• Подборка ОКВЭДов

• Решение учредителя/Протокол Общего собрания учредителей

• Инструкция 

• Список участников

• Бесплатная консультация по пакету документов

• Возврат денег в случае отказа в регистрации в налоговой

Юридическое сопровождение бизнеса,

Разработка договоров :

• Лицензионные договоры

• Договоры поставки

• Договоры займа

• Договоры возмездного оказания услуг

• Публичные оферты

• Договоры с фрилансерами 

• Иные виды договоров

Проверка Договоров 

• Уточнение позиции Клиента

• Выработка рекомендаций 

• Внесение изменений в Договор 

• Составление Протокола разногласийОформлениеучредительных документов юридических лиц с учетом последних изменений

законодательства

Представительство в судах 

• Подготовка исковых заявлений, апелляции, кассации 

• Консультации по вопросам рассмотрения дел в суде Представительство всуде

Трудовое право 

• Составление и анализ Трудовых договоров

• Должностные инструкции

• Трудовые споры

152 ФЗ О персональных данных, согласие на обработку персональных данных для

конкретного вида бизнеса,

Лицензионные договоры и авторское право.  

Юридическое сопровождение