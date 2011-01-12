Есть скрипт который создает временную директорию с файлом для скачивания (копирует из основной директории), файл для скачивания создается в момент обращения к файлу - 1.php и сразу перекидывает (header редирект) на файл 2.php где расположена ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Создать принудительную необходимость обрезки изображения до заданного размера в момент добавления новости образец pr-cy.ru/news/add нужна полная копия функционала примера. Обрезанная картинка должна уходить в краткую новость. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Дано vps с root доступом. Нужно написать скрипт регистрации/авторизации пользователей (с подтверждением) с административной панелью. При регистрации, пользователь должен: заполнить поле субдомен site.example.com выбрать ...Закрыт11 лет назад
- $50
Создать или предложить готовы модуль для dle cms или отдельный php скрипт личных сообщений с возможностью прикрепления файлов и общения 3 сторон. Так же необходимо администратору, по завершению общения, иметь возможность закрыть переписку (не удалить). ...Закрыт12 лет назад
Необходимо создать кнопку добавить новость, такую: нажал всплыло окно: заголовок описание (новость) загрузка с пк загрузка по урл Отправить -------------------------------- ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Спец php и робокассы, переделать модуль PayPal под робокассу точнее сделать такой же но для робокассы, чтобы все делал и сохранял как в примере с PayPal Цена, срок?Закрыт14 лет назад
- $10
Необходимо создать php форму обратной связи с оплатой через робокассу. Принцип работы, человек заполняет все поля (до 10), включая обратный адрес и др., жмет отправить, после чего ему предлагается произвести оплату за отправку сообщения, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад