Ваш диктор

Skype: exploit54

Telegram: @privetov

Email: [email protected]

Ваш текст обязательно зазвучит! (Александр Приветов)

Отзывы можно почитать здесь: https://www.fl.ru/users/privetov/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

Сотни довольных клиентов по всему СНГ. Владею русским и белорусским языками. 11 лет опыта работы диктором, из них 5 лет на телеканале "Нiрэя" в отделе новостей. Всегда на связи, кратчайшие сроки озвучивания и быстрая доработка материала сэкономят ваши время и нервы. Просто пришлите мне ваш текст – и я вдохну в него жизнь.

Есть приятный женский голос! Примеры в портфолио.

Озвучивание небольших текстов в течение часа с момента подтверждения заказа.

- голосовые приветствия, телефонные меню;

- видеоролики;

- игровые радио-ролики;

- информационные блоки;

- аудио-курсы;

- презентации;

- реклама

Оплата: Webmoney, Сбербанк.

Добро пожаловать в портфолио, делайте правильный выбор =)