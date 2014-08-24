Я по направлению фриланса: копирайтер. Могу писать на технические темы.

Я молодой и развивающийся фрилансер. Моя специализация во фрилансе- это Копирайтинг. В фрилансе я сравнительно недавно, но серьезно этим начал заниматься пару месяцев назад. Выполняю заказы на бирже статей. Тематика: копирайтинг, рерайтинг, постинг, реклама на форумах и т. д. Могу писать на около технические темы. Компьютеры, мобильные технологии и все, что с этим пересекается. Также в сферу моих интересов входит: современный кинематограф. Обширного портфолио и опыта у меня к сожалению не имеется. Но я готов сотрудничать на разных условиях. Ведь для меня сейчас важнее всего, репутация и мнение заказчиков о моей работе. Я надеюсь, что вы окажете мне свое доверие и я смогу оправдать его. Вот Кстате и пример моей работы. Копирайтинг. Описание услуг компании. Ссылка: http://vk.com/doc142538747_320416048