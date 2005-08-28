Pro100_Bodya

Надеюсь на плодотворное сотрудничество, работаю быстро и в сроки.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
📞Связь:
- E-mail:[email protected]
- telegram:
- https://t.me/Pro100Bodya1
- viber: +380978629859
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Порядок работы:
- Получение чернового задания проекта
- Согласование по технической, функциональной и визуальной части.
- Формирование технического задания (ТЗ), установка сроков выполнения и оплаты
- Выполнение работы и внесение правок (при наличии)
- Представление финального проекта
- Получение оплаты, отправка проекта заказчику.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML
- CSS
- SASS
- Flexbox
- grid
- БЭМ
📞Связь:
- E-mail: [email protected]
- telegram:https://t.me/Pro100Bodya1
- viber:+380978629859
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!