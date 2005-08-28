Pro100_Bodya

Надеюсь на плодотворное сотрудничество, работаю быстро и в сроки.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

📞Связь:

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

даю консультации по макету

не беру предоплату

всегда на связи

Порядок работы:

Получение чернового задания проекта

Согласование по технической, функциональной и визуальной части.

Формирование технического задания (ТЗ), установка сроков выполнения и оплаты

Выполнение работы и внесение правок (при наличии)

Представление финального проекта

Получение оплаты, отправка проекта заказчику.

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3\JS анимация сайтов.

Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

HTML

CSS

SASS

Flexbox

grid

БЭМ

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📞Связь:

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!