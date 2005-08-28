Pro100_Bodya

Богдан Шишко Pro100_Bodya

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Надеюсь на плодотворное сотрудничество, работаю быстро и в сроки.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Ответственность:

  • готов приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • даю консультации по макету
  • не беру предоплату
  • всегда на связи

Порядок работы:

  • Получение чернового задания проекта
  • Согласование по технической, функциональной и визуальной части.
  • Формирование технического задания (ТЗ), установка сроков выполнения и оплаты
  • Выполнение работы и внесение правок (при наличии)
  • Представление финального проекта
  • Получение оплаты, отправка проекта заказчику.

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3\JS анимация сайтов.
  • Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

  • HTML
  • CSS
  • SASS
  • Flexbox
  • grid
  • БЭМ

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📞Связь:

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!