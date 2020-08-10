Мы воплотим ваши идеи в жизнь!

Мы команда опытных разработчиков ProBox , ориентированных на качество, результаты и развитие. У нас более 6 лет опыта в разработке для Android / IOS и 3 года на стороне сервера для частных лиц и предприятий, 2 года опыта в разработке Full-Stack.

Мы несем ответственность, гарантируем качество, надежность и своевременное выполнение задач.

Большинство проектов нашего портфеля находится под NDA, но я могу представить некоторые крупные проекты, которые мы сделали:- Аналог приложения Skype, но с широкими функциональными возможностями для управления контентом и отслеживания передач в другие группы.- Управление правами на контент, а также расширенное управление групповым чатом.- Был также проект по распознаванию документов и чтению удостоверения личности и паспорта для Европейского Союза.- Приложения криптовалютного кошелька для корпоративного сегмента с групповыми подписями и ограничениями на транзакции в блокчейне.- Приложения для внутренней навигации для большого торгового центра с использованием маяков и Wi-Fi для навигации внутри.- Государственные заказы на школьные автобусы. отслеживать студенческие автобусы и родительский контроль.- Государственный заказ на управление расписаниями вызовов в школах с централизованным управлением и разработкой собственных советов по управлению вызовами.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться со мной.Я буду рады обсудить с Вами детали проекта.С уважением ,Ксения и команда "ProBox"