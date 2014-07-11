Здравствуйте! Меня зовут Алексей и я занимаюсь разработкой логотипов на протяжении 5 лет, работал в основном для иностранных заказчиков и вполне успешно.
Хочу предложить Вам профессиональный дизайн логотипов/визиток/баннеров любой сложности по приемлемым ценам!
Мои работы можете посмотреть здесь
http://my.mail.ru/mail/pro.creato/photo/2
https://plus.google.com/photos/101722450113128144727/albums?hl=ru
Работаю со всеми клиентами через интернет, поэтому цены намного ниже среднерыночных. Вы получите креативный и эксклюзивный дизайн высокого уровня. Сделаю быстро, качественно и значительно дешевле!
Также я занимаюсь дизайном:
- Баннеров и заголовков
- Визиток
- Эксклюзивных обложек и шапок под сайт
- Иллюстраций любой сложности
- Дизайном футболок
- 3D дизайном интерьера и экстерьера
- Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп
Если возникнут вопросы – пишите, я с радостью Вас проконсультирую!
Ориентировочный прайс-лист:
- Логотип от 1000
- Баннеры от 1000
- Визитки от 500
К каждому заказу подхожу индивидуально! Гарантирую качество и своевременное выполнение
Контакты:
Skype: pro.creato
ICQ: 669376510
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