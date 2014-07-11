Профессиональный дизайн логотипов/визиток/баннеров любой сложности

Здравствуйте! Меня зовут Алексей и я занимаюсь разработкой логотипов на протяжении 5 лет, работал в основном для иностранных заказчиков и вполне успешно.

Хочу предложить Вам профессиональный дизайн логотипов/визиток/баннеров любой сложности по приемлемым ценам!

Мои работы можете посмотреть здесь

http://my.mail.ru/mail/pro.creato/photo/2

https://plus.google.com/photos/101722450113128144727/albums?hl=ru

Работаю со всеми клиентами через интернет, поэтому цены намного ниже среднерыночных. Вы получите креативный и эксклюзивный дизайн высокого уровня. Сделаю быстро, качественно и значительно дешевле!

Также я занимаюсь дизайном:

- Баннеров и заголовков

- Визиток

- Эксклюзивных обложек и шапок под сайт

- Иллюстраций любой сложности

- Дизайном футболок

- 3D дизайном интерьера и экстерьера

- Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп

Если возникнут вопросы – пишите, я с радостью Вас проконсультирую!

Ориентировочный прайс-лист:

- Логотип от 1000

- Баннеры от 1000

- Визитки от 500

К каждому заказу подхожу индивидуально! Гарантирую качество и своевременное выполнение

Контакты:

[email protected]

Skype: pro.creato

ICQ: 669376510