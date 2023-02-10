Александр Дмитрий ProFicientPythonProFicientPython
23 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Команда разработчиков "ProFicientPython"
Сегодня услугами специалистов в сфере IT пользуется практически каждый бизнес. Главная наша способность — умение превращать человеческие идеи в машинный код.
Мы работаем на языке программирования Python и специализируемся на сайтах, ботах, парсерах, но не ограничиваемся этим.
С нашей помощью каждый бизнес сможет решить кокнретные задачи: увеличение прибыли, оптимизация рабочих процессов, привлечение целевой аудитории и другие.
Я против войны в Украине!