Слово „да“ означает „да“ и „нет“ — „нет“.

Верстка :

Валидная, по стандартам W3C.

Адаптивная (под различные мобильные устройства).

Применение спрайтов.

Кроссбраузерная, под все популярные браузеры - (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+), включая мобильные.

Анимирование элементов страницы.

Иные услуги:

- Внесение изменений (правок) в верстку.

- Написание / Подключение Скриптов.

- Подключение нестандартных шрифтов.

"Нет времени объяснять, давай деньги" - это не мой подход!