Слово „да“ означает „да“ и „нет“ — „нет“.
Верстка :
- Валидная, по стандартам W3C.
- Адаптивная (под различные мобильные устройства).
- Применение спрайтов.
- Кроссбраузерная, под все популярные браузеры - (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+), включая мобильные.
- Анимирование элементов страницы.
- Внесение изменений (правок) в верстку.
- Написание / Подключение Скриптов.
- Подключение нестандартных шрифтов.
"Нет времени объяснять, давай деньги" - это не мой подход!
НЕ ДЕЛАЮ ПРОЕКТЫ направленные на решение задач противоречащих закону (в том числе эротические и порнографические сайты), а так же проекты религиозной тематики!