ProLite

Олег ProLite

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Слово „да“ означает „да“ и „нет“ — „нет“.

Верстка :

  • Валидная, по стандартам W3C.
  • Адаптивная (под различные мобильные устройства).
  • Применение спрайтов.
  • Кроссбраузерная, под все популярные браузеры -  (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+), включая мобильные.
  • Анимирование элементов страницы.
Иные услуги:

- Внесение изменений (правок) в верстку.

- Написание / Подключение Скриптов.

- Подключение нестандартных шрифтов.

"Нет времени объяснять, давай деньги" - это не мой подход!

НЕ ДЕЛАЮ ПРОЕКТЫ направленные на решение задач противоречащих закону (в том числе эротические и порнографические сайты), а так же проекты религиозной тематики!