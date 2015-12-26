Android developer
Профессиональный Andriod разработчик. Помогу придумать концепцию приложения, если нет идей, как оно должно себя вести.
Могу грамотно портировать приложение на Android, чтоб у Вас не получилось iOS приложение на Android'e.
С удовольствием помогу спроектировать дизайн и юзабилити приложения.
До знакомства с Android'ом занимался веб-дизайном, что существенно облегчает работу над приложением, дает понимание структуры простого и привлекательного приложения.
Всегда доделываю проект до конца, пока сам не остаюсь доволен результатом.
Я очень люблю то что делаю!
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#551
Фотосъемка
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от $5
от 1 дня
#722
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#783
Фирменный стиль
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от $30
от 1 дня
#1111
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1882
Иллюстрации и Рисунки
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от $10
от 1 дня
#1993
Логотипы и Знаки
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от $5
от 1 дня
#2227
Обработка фотографий
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от $5
от 1 дня
#3443
Дизайн сайтов
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от $10
от 1 дня
#3611