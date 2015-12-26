Android developer

Профессиональный Andriod разработчик. Помогу придумать концепцию приложения, если нет идей, как оно должно себя вести.

Могу грамотно портировать приложение на Android, чтоб у Вас не получилось iOS приложение на Android'e.

С удовольствием помогу спроектировать дизайн и юзабилити приложения.

До знакомства с Android'ом занимался веб-дизайном, что существенно облегчает работу над приложением, дает понимание структуры простого и привлекательного приложения.

Всегда доделываю проект до конца, пока сам не остаюсь доволен результатом.

Я очень люблю то что делаю!