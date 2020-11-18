ProPhotoEKB

Обработка фото
Пакетная и индивидуальная обработка фото.
Любой уровень редактирования, от легкой поверхностной обработки до глубокого ретуширования.
Восстановление старых, поврежденных фотоснимков.
Примеры работ (ссылки на Яндекс диск):
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с освещением.
- Ретушь женского портрета, работа с фигурой, работа с освещением.
- Цветокоррекция, светокоррекция, коррекция искажений объектива, локальные правки светотеневого рисунка.
- Арт-обработка фото, эффект рисунка кистями (предварительная обработка ретушированием кадра и правкой светотеневого рисунка, последующая прорисовка кадра различными кистями, проработка мелких деталей).
- Восстановление поврежденной фотографии (ручная перерисовка царапин, трещин, удаление всех мешающих загрязнений, восстановление утерянных участков кадра, повышение резкости, приведение цветов к нормальному состоянию, светокоррекция).
- Восстановление поврежденной фотографии (ручная перерисовка царапин, трещин, удаление всех мешающих загрязнений, повышение резкости, приведение цветов к нормальному состоянию, светокоррекция).
- Восстановление поврежденной фотографии (ручная перерисовка царапин, трещин, удаление всех мешающих загрязнений, повышение резкости, приведение цветов к нормальному состоянию, светокоррекция).
- Восстановление поврежденной фотографии (ручная перерисовка царапин, трещин, удаление всех мешающих загрязнений, повышение резкости, приведение цветов к нормальному состоянию, светокоррекция).
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