ProPhotoEKB

Андрей ProPhotoEKB

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка фото

Пакетная и индивидуальная обработка фото.

Любой уровень редактирования, от легкой поверхностной обработки до глубокого ретуширования.

Восстановление старых, поврежденных фотоснимков.

Примеры работ (ссылки на Яндекс диск):