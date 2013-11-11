ProValentina

Ищу работу редактора/выпускающего редактора/литературного редактора/автора текстов

10.2001—07.2013 . Редактор журнала "Дамские секреты", заместитель главного редактора газеты "Аргументы недели.Юг", шеф-редакторжурнала "PRO Ростов".

Организация работы журналистов, планирование и макетирование номера,редактирование и подготовка материалов к верстке, написание имиджевых,

рекламных текстов, очерков, репортажей, проведение журналистских расследований.

Подбор иллюстративного материала, чтение и правка полос, осуществление

контактов с общественными организациями, различными государственными органами.

Анализ поступающей из разных источников информации, поиск источников новой

информации. Образование: Таджикскийгосударственный университет им.В.И.Ленина, 1991 г.Факультет: ФилологическийСпециальность: Филолог, журналистДополнительноеобразование: 11.11.2013-23.12.2013.Евразийский открытый институт. Курсы повышения квалификации по программе1С Предприятие 8.2.Профессиональныенавыки: редактирование текстов,написание имиджевых статей, очерков, репортажей, рекламных текстов. Опытный пользователь

ПК, основы верстки, программы Word, Fotoshop, Excel, Adobe InDesign, 1С.Предприятие

8.2 и др.. Личные качества: пунктуальность, ответственность,добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в

кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность,

склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в

группе, так и индивидуально.