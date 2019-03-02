Добрый день! У нас VPS сервер на 10 ядер и 1 Гбит потока (оперативки с запасом). Связка nginx + fpm. Настройки сервера близки к дефолтным. При подаче нагрузки (5-10 тысяч потоков - имитация пользователей) появляется ...
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Задача: Разработать микросервис на PHP 7.4+ c RestAPI интерфейсом. Позволяющий добавлять и забирать записи из ClickHouse, а так же просчитанные данные под аналитику. Необходимо: -проработать архитектуру базы, -создать базу, -составить запросы на агрегацию данных (вывод среднего и пр. для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Стандартно плеер работает через получение ссылки на файл с дальнейшим воспроизведением файла по кусочкам. Нам нужно встроить промежуточные этапы, которые описаны ниже. Достраиваем работу плеера https://github.com/sampotts/plyr используя его стандартные методы. Как должен работать плеер: 1) В плеере меняем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Здравствуйте! Необходимо написать код для генерации платежа методом Webapps Hermes (используется rest api paypal /v1/checkout/orders). Важно! Аккаунт не бизнес, а пероснальный. Нам достоверно известно, что этот метод может работать для персональных аккаунтов. Пример сгенерированного платежа: https://www.paypal.com/webapps/hermes?token=732257N34319&useraction=commit&mfid=15484579743f3c4 (упрощенная версия ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт5 лет назад