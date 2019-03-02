Стандартно плеер работает через получение ссылки на файл с дальнейшим воспроизведением файла по кусочкам. Нам нужно встроить промежуточные этапы, которые описаны ниже. Достраиваем работу плеера https://github.com/sampotts/plyr используя его стандартные методы. Как должен работать плеер: 1) В плеере меняем ...