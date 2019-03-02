ProZen

Юрий Погорелов ProZen

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка сервера под нагрузки

    Добрый день! У нас VPS сервер на 10 ядер и 1 Гбит потока (оперативки с запасом). Связка nginx + fpm. Настройки сервера близки к дефолтным. При подаче нагрузки (5-10 тысяч потоков - имитация пользователей) появляется ...

    Nginx
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Микросервис на СУБД ClickHouse

    Задача: Разработать микросервис на PHP 7.4+ c RestAPI интерфейсом. Позволяющий добавлять и забирать записи из ClickHouse, а так же просчитанные данные под аналитику. Необходимо: -проработать архитектуру базы, -создать базу, -составить запросы на агрегацию данных (вывод среднего и пр. для ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка плеера с применением websocket

    Стандартно плеер работает через получение ссылки на файл с дальнейшим воспроизведением файла по кусочкам. Нам нужно встроить промежуточные этапы, которые описаны ниже. Достраиваем работу плеера https://github.com/sampotts/plyr используя его стандартные методы. Как должен работать плеер: 1) В плеере меняем ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Код для PayPal оплаты на сайт

    $15

    Здравствуйте! Необходимо написать код для генерации платежа методом Webapps Hermes (используется rest api paypal /v1/checkout/orders). Важно! Аккаунт не бизнес, а пероснальный. Нам достоверно известно, что этот метод может работать для персональных аккаунтов. Пример сгенерированного платежа: https://www.paypal.com/webapps/hermes?token=732257N34319&amp;useraction=commit&amp;mfid=15484579743f3c4 (упрощенная версия ...

    PHPREST
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    5 лет назад