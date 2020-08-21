Prodvigator1

Продвижение аккаунта

Привет. Я начинающий СММ-Специалист.

✨Обучение: Прошла онлайн-курс у Влада Ясько, основатель одной из крупнейших компаний по продвижению - Brand U.

✨Навыки:

- Создание стратегии (анализ данных и работа над улучшением).

- Упаковка (Оформление аккаунта)

- Контент - маркетинг (Поиск Конкурентов, добавления механик вовлечение используя все площадке Инстаграм, Контент план, изучение аудитории)

- Создание личного бренда

- Разбор визуального контакта

- Таргетированная реклама

- Робота с блогерами

- Аналитика ( Итоги.Разбор результатов. План по улучшению)

✨ Заинтересовало предложение?

Пишите условия, необходимые навыки и объем работы (и желательно сразу Приемлемая сумма для выполнения этой роботы).