Prodvigator1

Продвижение аккаунта
Привет. Я начинающий СММ-Специалист.
✨Обучение: Прошла онлайн-курс у Влада Ясько, основатель одной из крупнейших компаний по продвижению - Brand U.
✨Навыки:
- Создание стратегии (анализ данных и работа над улучшением).
- Упаковка (Оформление аккаунта)
- Контент - маркетинг (Поиск Конкурентов, добавления механик вовлечение используя все площадке Инстаграм, Контент план, изучение аудитории)
- Создание личного бренда
- Разбор визуального контакта
- Таргетированная реклама
- Робота с блогерами
- Аналитика ( Итоги.Разбор результатов. План по улучшению)
✨ Заинтересовало предложение?
Пишите условия, необходимые навыки и объем работы (и желательно сразу Приемлемая сумма для выполнения этой роботы).