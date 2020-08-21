Prodvigator1

Аня Волкова Prodvigator1

 
21 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продвижение аккаунта

Привет. Я начинающий СММ-Специалист. 

✨Обучение: Прошла онлайн-курс у Влада Ясько, основатель одной из крупнейших компаний по продвижению - Brand U. 

✨Навыки:

- Создание стратегии (анализ данных и работа над улучшением).

- Упаковка (Оформление аккаунта)

- Контент - маркетинг (Поиск Конкурентов,  добавления механик вовлечение используя все площадке Инстаграм, Контент план,  изучение аудитории)

- Создание личного бренда 

- Разбор визуального контакта 

- Таргетированная реклама

- Робота с блогерами

- Аналитика ( Итоги.Разбор результатов. План по улучшению) 

✨ Заинтересовало предложение?  

Пишите условия, необходимые навыки и объем работы (и желательно сразу  Приемлемая сумма для выполнения этой роботы).