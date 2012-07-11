Разработаю ПОС ППР ППРк

Разработаю ППР (Проект производства работ) любой сложности: на объект, на здание, на часть объекта, на вид работы и.т.д; ПОС (Проект организации строительства); Тех.карты; СтройГенПлан, ПОРД. Имею опыт работы в строительстве, прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (наличие соответствующего удостоверения). Отличное владение нормативной базой. Опыт разработки ПОС и ППР больше 6 лет! (Все проекты выполняю лично). Обращаться в любое время по телефону 8-965-069-80-78 /e-mail: [email protected] Максим (Санкт-Петербург) – успешный опыт работы с другими регионами РФ.