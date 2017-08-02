Профессиональное 3D моделирование и проектирование, дизайн баннеров, логотипов, визиток и т.д.

Занимаюсь профессиональным 3D моделированием и проектированием беседок, летних домов, каркасных домов, деталей, механизмов. Имею большой опыт работы по проектированию и составлению технической документации и сборочных чертежей в строительной компании, которая занималась изготовлением и монтажом летних домов, беседок, жилых домов.

Также занимаюсь профессиональным дизайном и разработкой визиток, логотипов, баннеров, буклетов.

Владею следующими программами: КОМПАС-3D, Corel Draw, Photoshop, Canva и другие.

Дополнительно занимаюсь разработкой профессиональных смет по строительству домов.