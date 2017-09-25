Prof-video-edit

Виталий Prof-video-editProf-video-edit
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный видеомонтажер, стаж - 21 год.
Специализация : кино, телепрограммы, видеоклипы, реклама.
В последнее время начал монтировать свадебные фильмы и клипы.
Работал в монтажных системах:
Adobe Premiere Pro,
Adobe After Effects,
Avid Media Composer,
Final Cut Pro.
В настоящий момент работаю
в Edius Pro 7 на HP620.
В совершенстве владею музыкальными и аудио редакторами
Sonar Platinum и Adobe Audition
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