Prof-video-edit

Виталий Prof-video-edit

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Профессиональный видеомонтажер, стаж - 21 год. 

Специализация : кино, телепрограммы, видеоклипы, реклама. 

В последнее время начал монтировать свадебные фильмы и клипы. 

Работал в монтажных системах: 

Adobe Premiere Pro, 

Adobe After Effects, 

Avid Media Composer, 

Final Cut Pro. 

В настоящий момент работаю 

в Edius Pro 7 на HP620. 

В совершенстве владею музыкальными и аудио редакторами

Sonar Platinum и Adobe Audition

After Effects