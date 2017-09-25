Prof-video-edit

Профессиональный видеомонтажер, стаж - 21 год.

Специализация : кино, телепрограммы, видеоклипы, реклама.

В последнее время начал монтировать свадебные фильмы и клипы.

Работал в монтажных системах:

Adobe Premiere Pro,

Adobe After Effects,

Avid Media Composer,

Final Cut Pro.

В настоящий момент работаю

в Edius Pro 7 на HP620.

В совершенстве владею музыкальными и аудио редакторами

Sonar Platinum и Adobe Audition