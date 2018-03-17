ProfAccountant

Профессиональный бухгалтер с большим опытом работы

Ищу работу главного бухгалтера с частичной занятостью.

Опыт работы в должности главного бухгалтера 28 лет

ежегодно прохожу повышение квалификации, семинары, вебинары по последним изменениям в бухгалтерском и налоговом учете. Оказываю бухгалтерское

спровождение организациям (ООО) и Индивидуальным предпринимателям (ИП) на Общей системе налогообложения (ОСН), Упрощенной системе

налогообложения (УСН), Вмененной (ЕНВД), а так-же на Патенте. По разным видам деятельности (услуги, торговля, строительство,ресторанный бизнес).

Услуги:

• Постановка бухгалтерского и налогового учета

• Возмещение НДС,

• Восстановление отчетности ПФР

• Расчет налога на имущество по новым правилам, подготовка декларации

• аудит бухгалтерии

• Обработка первичных документов, формирование любых видов отчетности.

• Расчет заработной платы

• Учётная политика

• Разовые отчеты

• Сдача отчетов в ИФНС, фонды: ПФР, ФСС, отделения гос. статистики.

• Проведение восстановления бухгалтерского учета, если отчеты не сдавались или были сданы с ошибками.

• Поставка кадрового учета на предприятии.

• Ведение бухгалтерского учета с формированием бухгалтерских регистров, полное или частичное бухгалтерское сопровождение

• Постановка бухгалтерского учета "с нуля"

• Начисление налогов и сборов, заработной платы и отчислений с ФОТ

• НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Работаю в 1С:Бухгалтерия 8,1С_ 8.3., 1С ЗУП, Клиент-Банк, Контур-Экстерн. своя оргтехника, программное обеспечение, правовые системы, Консультант,