ProfAccountant

Ищу работу главного бухгалтера с частичной занятостью.
Опыт работы в должности главного бухгалтера 28 лет
ежегодно прохожу повышение квалификации, семинары, вебинары по последним изменениям в бухгалтерском и налоговом учете. Оказываю бухгалтерское
спровождение организациям (ООО) и Индивидуальным предпринимателям (ИП) на Общей системе налогообложения (ОСН), Упрощенной системе
налогообложения (УСН), Вмененной (ЕНВД), а так-же на Патенте. По разным видам деятельности (услуги, торговля, строительство,ресторанный бизнес).
Услуги:
• Постановка бухгалтерского и налогового учета
• Возмещение НДС,
• Восстановление отчетности ПФР
• Расчет налога на имущество по новым правилам, подготовка декларации
• аудит бухгалтерии
• Обработка первичных документов, формирование любых видов отчетности.
• Расчет заработной платы
• Учётная политика
• Разовые отчеты
• Сдача отчетов в ИФНС, фонды: ПФР, ФСС, отделения гос. статистики.
• Проведение восстановления бухгалтерского учета, если отчеты не сдавались или были сданы с ошибками.
• Поставка кадрового учета на предприятии.
• Ведение бухгалтерского учета с формированием бухгалтерских регистров, полное или частичное бухгалтерское сопровождение
• Постановка бухгалтерского учета "с нуля"
• Начисление налогов и сборов, заработной платы и отчислений с ФОТ
• НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Работаю в 1С:Бухгалтерия 8,1С_ 8.3., 1С ЗУП, Клиент-Банк, Контур-Экстерн. своя оргтехника, программное обеспечение, правовые системы, Консультант,