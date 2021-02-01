ProfGarant

Редактор, копирайтер

Здравствуйте!

Я пишу информативные статьи с ключевыми словами. Работаю копирайтером 7 лет, по образованию редактор. У меня можно заказать продающие материалы, SEO-статьи, описания товаров, обзоры, стихи. Любой контент!

Свободно работаю с техническими и художественными темами, каждый текст подаётся легко и интересно. Соблюдаю все пункты ТЗ.

5 принципов, которые я соблюдаю при работе с текстами

1. Важно говорить с читателем на одном языке. Если текст вызывает у человека внутренний отклик, он задержится на сайте или станет постоянным посетителем.

2. Пишу статьи, в которых обозначенная тема полностью раскрывается. В моих текстах отсутствуют лирические отступления, которые не относятся к делу.

3. Тексты разделены на абзацы и подзаголовки, содержат списки. Темы развиваются последовательно.

4. Пишу статьи, которые содержат новый взгляд на банальные темы.

5. При написании материалов анализируются конкуренты из ТОП-10 поисковой выдачи.

Обращайтесь!

Один из примеров моих проектов:

https://zen.yandex.ru/id/5b5cb3b9443e0900a95d1700