Профессиональный HR:

от консультации до проекта "под ключ":

1. оптимизация численности в период кризиса

2. поиск, подбор

3. оценка, аттестация, ассессмент центр "под ключ"

4. мотивационные схемы, соц. пакет

5. тренинги и коучинг

Стоимость работы договорная, частичная предоплата.

дополнительно:

1. составление резюме под работодателя -от 500 руб

2. правка, редактирование уже существующего резюме -от 500 руб

3. регистрация и размещение резюме соискателя на кадровых сайтах (10- 30 популярных сайтов) – от 100 руб за сайт

4. консультации и поиск подходящих вакансий, рассылка резюме соискателя на вакансии – от2000 руб в за месяц

5. поднять страницу на сайтах на месяца – 1000 руб

работаю в HR более 5-ти лет.

- опыт работы в sales, treid -marketing, training

- рынки Москвы и регионов

- fmcg, масс-медиа