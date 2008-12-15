Профессиональный HR:
от консультации до проекта "под ключ":
1. оптимизация численности в период кризиса
2. поиск, подбор
3. оценка, аттестация, ассессмент центр "под ключ"
4. мотивационные схемы, соц. пакет
5. тренинги и коучинг
Стоимость работы договорная, частичная предоплата.
дополнительно:
1. составление резюме под работодателя -от 500 руб
2. правка, редактирование уже существующего резюме -от 500 руб
3. регистрация и размещение резюме соискателя на кадровых сайтах (10- 30 популярных сайтов) – от 100 руб за сайт
4. консультации и поиск подходящих вакансий, рассылка резюме соискателя на вакансии – от2000 руб в за месяц
5. поднять страницу на сайтах на месяца – 1000 руб
работаю в HR более 5-ти лет.
- опыт работы в sales, treid -marketing, training
- рынки Москвы и регионов
- fmcg, масс-медиа