Итак, что есть у меня, чего нет у других? Ответ простой и незамысловатый: начиная с 1991 года я жил, учился и работал в Соединенном Королевстве в разные периоды в общей сложности 8 лет. Таким образом все преимущества вытекают именно из этого. Английский для меня уже практически второй родной, а опыт работы в бизнесе в различных областях дает дополнительные преимущества над еще неоперившимися выпускниками. Так что если Ваш проект направлен на англоязычную аудиторию и в нем есть задачи, входящие в мою область компетенции - лучшего фрилансера Вы вряд ли найдете.

NB! Заметьте, я не сказал _самого_дешевого_, я сказал _ЛУЧШЕГО_. :)