Professionalnom1

Если Вам нужно быстрое и качественное выполнение работы , то вы зашли по адресу .
Шорохова Мария Анатольевна
Днепропетровск ,ул.Семафорная ,д.32
тел. 380955740235
e-mail: [email protected]
Цель: получение должности переводчика
Опыт работы:
2014- наст.вр. – «…», переводчик, заместитель начальника отдела переводов
- Выполнение переводов технической, юридической и экономической документации с/на английский яз.
Образование:
2014- 2018– Киевский Национальный Лингвистический Университет (ИН.ЯЗ), Факультет переводчиков (французский и английский язык), специальность Филолог-переводчик французского, английского
2015 – Французский культурный центр, интенсивные курсы изучения французского языка
Знания и навыки:
- Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows Vista Home Premium Edition.
- Английский, французкий, русский, украинский свободно
- Перевод с английского, французкого на русский, украинский
- С русского, украинского на английский, французкий
Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.