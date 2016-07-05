Professionalnom1

Если Вам нужно быстрое и качественное выполнение работы , то вы зашли по адресу .

Шорохова Мария Анатольевна

Днепропетровск ,ул.Семафорная ,д.32

тел. 380955740235

e-mail: [email protected]

Цель: получение должности переводчика

Опыт работы:

2014- наст.вр. – «…», переводчик, заместитель начальника отдела переводов

Выполнение переводов технической, юридической и экономической документации с/на английский яз.

2015– «…», репетитор английского языка

Образование:

2014- 2018– Киевский Национальный Лингвистический Университет (ИН.ЯЗ), Факультет переводчиков (французский и английский язык), специальность Филолог-переводчик французского, английского

2015 – Французский культурный центр, интенсивные курсы изучения французского языка

Знания и навыки:

Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows Vista Home Premium Edition.

Английский, французкий, русский, украинский свободно

Перевод с английского, французкого на русский, украинский

С русского, украинского на английский, французкий

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость.