Professor_1

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выполнение необходимой работы. Заказы выполняю с высоким качеством и в

полном соответствии с заданным ТЗ, без нарушения дедлайна, обычно – даже

с опережением его. Внимательно и вдумчиво подхожу к решению

поставленной задачи, изучаю все доступные материалы и часто предлагает

свои оригинальные решения. Не боюсь браться за новые и трудные заказы, и

активно расширяю тематику своих работ. Всегда учитываю все пожелания

заказчика и не ленюсь доработать материал.