Python разработчик

Я не могу относить себя к какой-то определенной стране, потому что гражданство было выдано мне при рождении, а не по моему выбору, тем не менее, чтобы мне получить гражданство той страны, в которой я хотел бы жить - нужно очень постараться, ещё больше нужно постараться чтобы не нарушить при этом никаких законов в нынешнее время. Я понимаю, что во многом это необходимые решения, но из за всех трудностей теряется смысл гражданства, потому что я не считаю для себя авторитетным то правительство, которое не выбирал, а к тому, которое я бы выбрал - я не могу себя отнести из за территориальных границ.

Я против нелегитимного правительства, в какой бы стране оно ни было.

Я так же против войны как таковой, в том виде, в каком она есть в данный момент.

Я считаю что нужно изобретать способы добычи ресурсов, а не забирать их друг у друга, но толку от моего мнения мало.

Даже если я выйду на митинг - мне придется сказать всем что мы сами виноваты. Все что есть началось с нас, а там на верхушках сидят такие же люди как мы, с которыми мы или наши знакомые могли общаться или пить кофе вместе и не факт что кто-то из нас поступал бы на их месте иначе. И это касается не только России.

Что касается моего отношения к войне на Украине - я там не был, а информация о ней, которая мне доступна построена на пропаганде как с одной так и с другой стороны. Да, я против войны на Украине, но это не значит, что я поддерживаю правительство самой Украины или любых других стран, которые поставляют туда оружие или как-то иначе способствуют продолжению этой войны.

Скорее я против тех людей, которые все это начали и управляют этим. Обычные солдаты считают что они идут туда за правду. По моему мнению - это это субъективно для обеих сторон.

Не ведитесь на пропаганду, из какой бы страны вы ни были и хватит винить во всем кого-то, начните с себя.

Создавайте качественные ресурсы для всех и когда их будет достаточно - не будет войн.

Не берите лишнее за свою работу, если все будут это делать - то все будет дорожать и смысла от сверхприбыли, которую вы получили - не будет.

Стройте тот мир, в котором хотели бы жить, религиозный вы человек или гуманист. Без взаимопомощи вся конструкция социума становится шаткой.

Нужно всем вместе улучшать тот мир, в котором мы живём, каждый день вносить в него небольшой, посильный вклад и тогда не будет таких сильных разногласий как война.

Это может только человек.

Приветствую!

Меня зовут Данил и я опытный Full-Stack разработчик, который специализируется на создании приложений с UI интерфейсом, Телеграм ботов и автоматизации бизнес-процессов при помощи языка Python.

Я имею профильное образование техника-программиста, а так же обучался более углубленно, по курсам: разработке на python, написанию сайтов на тильда, разработке на BAS (среда автоматизации действий в браузере).

В данный момент изучаю ML на Калифорнийской платформе freeCodeCamp.

Я имею более 6 лет опыта работы в этой области и могу предложить вам навыки и знания, которые помогут создать, запустить или значительно упростить процессы вашего бизнеса при помощи автоматизации, на каком бы этапе он ни был. Кроме того, я имею опыт работы в смежных областях дизайна и рекламы, а так же в сложном ремонте компьютерного оборудования, что позволяет мне лучше понимать природу технических процессов и создавать сложные и продвинутые решения для вашего бизнеса, с визуально лаконичным и интуитивно понятным интерфейсом.

Технические навыки и знания:

1. Python. знаю всех базовые возможности, особенности синтаксиса языка,

объектно-ориентированное программирование(классы, сущности), многопоточное/многопроцессное/асинхронное программирование.

2. Работаю с github, git bash.

3. Работаю с docker и venv.

4. Понимаю чужой код, умею работать с ним.

5. Умею работать с sql базами данных и создавать на их основе полноценные продукты.

6. Умею делать интерфейсы программ под desktop системы.

7. Могу сделать консольное ПО, или модули, взаимодействующие с другой программой, встроить свой код.

8. Понимаю техническую сторону бизнес процессов, знаю подход к разработке систем организации рабочего времени, взаимосвязи сотрудников и разделения рабочих обязанностей с ведением доступной и понятной отчетности.

9. Могу встроить системы оплаты, а так же защитить эти процессы от злоумышленников, настроить автоматическое ведение отчетности.

10. Разбираюсь в информационной безопасности, методах шифрования, защиты данных, приватности и анонимности в сети.

Если хотите:

Понажимать --> тут можно затестить один из моих ботов: https://t.me/test_my_app_bot

Поизучать --> Тут можно посмотреть демки моего кода: https://github.com/DAYAVKURSE

Убедиться --> Тут отзывы обо мне, на youdo дольше чем тут: https://youdo.com/u4297790

Опыт разработки ПО:

1. Разрабатывал ботов для рекламных целей (рассылки, приглашения, регистрация аккаунтов) с использованием имитации деятельности человека технически, писал многоступенчатые автоответчики, при помощи библиотеки Telethon.

2. Писал диалоговых ботов для Телеграм на PyTelegramBotApi, разрабатывал магазины с широким функционалом, как для продаж, так и рекламной деятельности, боты для внутренней сети предприятия.

Функционал таких ботов включает: автооплату, промокоды, скидки, разделение прибыли, ведение учета прибыли и расходов, организацию совместной работы сотрудников сети обьектов, получение ими заданий и отслеживание их выполнения, автоматическое ведение отчетности. Связки различных возможностей, например подключение гугл таблиц к боту, или файловой системе, совместная работа диалогового бота и бота рассылки, даже конструктор ботов, при помощи которого можно создать, запустить, отследить работу, получить выгрузку по статистике созданных им ботов в диалоге телеграм.

3. Разрабатывал консольных и GUI интерфейсы на разных библиотеках, для работы с программой. Например Colorama, Logging, или PySimpleGUI, TKInter.

4. Приложения для автоматизации браузерных действий на BAS, для рассылок, регистрации аккаунтов, выполнения платных действий (подписок например), накрутки просмотров на youtube.

Я помогу вам в составлении ТЗ, которое будет доступно обычному пользователю отражать архитектуру, технологии и логику,

которые будут использованы.

Реализую проект на любом этапе. Если только пробуете разные подходы - сделаю софт, который можно будет дорабатывать с учетом меняющихся потребностей, если хорошо знаете свое дело - разработаю софт, отвечающий конкретно вашим требованиям.

Так же могу заняться доработкой существующего или добавлением в него нового функционала.

Обращайтесь, всегда открыт к целеустремленным людям и интересным проектам.