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Наталья Profi-content

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ведьма слова и Гуру текста

Качественно. Быстро. Дорого.

(Если вы хотите дешево – точно не ко мне).

Тест на вкус: вам нравится предложение ниже?

"Популярность такого apres-ski, как отдых в баньке, в Красной Поляне никто не ставит под сомнение".

Если ответ положительный, вам определенно стоит обратиться к другому копирайтеру.

Почему я?

  • Работаю со всеми видами текстов более десяти лет (если быть совсем точной – тринадцать).
  • Пишу во всех жанрах: новости, письма и рассылки, пресс- и пост-релизы, обзоры, репортажи, интервью, аналитика, продающие (лендинги), seo-тексты, заполнение страниц сайтов.
  • Неизвестную мне сферу изучаю дотошно и внимательно, что минимизирует глупости в текстах.
  • Рерайт любой статьи с 90-100% уникальностью.
  • Редактура текстов, доведение до нужного формата с сохранением авторского стиля при необходимости (даже книги).
  • Идеальная интуитивная грамотность.
  • Обладаю чувством юмора и могу сделать даже серьезную статью читаемой на одном дыхании.
  • Всегда слушаю заказчика и узнаю его цель.
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