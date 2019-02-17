Ведьма слова и Гуру текста

Качественно. Быстро. Дорого.

(Если вы хотите дешево – точно не ко мне).

Тест на вкус: вам нравится предложение ниже?

"Популярность такого apres-ski, как отдых в баньке, в Красной Поляне никто не ставит под сомнение".

Если ответ положительный, вам определенно стоит обратиться к другому копирайтеру.

Почему я?