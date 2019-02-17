Ведьма слова и Гуру текста
Качественно. Быстро. Дорого.
(Если вы хотите дешево – точно не ко мне).
Тест на вкус: вам нравится предложение ниже?
"Популярность такого apres-ski, как отдых в баньке, в Красной Поляне никто не ставит под сомнение".
Если ответ положительный, вам определенно стоит обратиться к другому копирайтеру.
Почему я?
- Работаю со всеми видами текстов более десяти лет (если быть совсем точной – тринадцать).
- Пишу во всех жанрах: новости, письма и рассылки, пресс- и пост-релизы, обзоры, репортажи, интервью, аналитика, продающие (лендинги), seo-тексты, заполнение страниц сайтов.
- Неизвестную мне сферу изучаю дотошно и внимательно, что минимизирует глупости в текстах.
- Рерайт любой статьи с 90-100% уникальностью.
- Редактура текстов, доведение до нужного формата с сохранением авторского стиля при необходимости (даже книги).
- Идеальная интуитивная грамотность.
- Обладаю чувством юмора и могу сделать даже серьезную статью читаемой на одном дыхании.
- Всегда слушаю заказчика и узнаю его цель.
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