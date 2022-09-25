ProfiSearch

Помощь в подборке профессионалов в сфере продаж и услуг

"Profi Search" это группа профессионалов, которые подберут для Вас таких же профессионалов. В нашем штате только практики, которые подбирали сотрудников для себя и чтобы с ними работать вместе. Мы проводим собеседования и точно знаем какими навыками, качествами должен обладать сотрудник. Это нас отличает от всех остальных рекрутмент-компаний.

Проводим первичный отбор кандидатов, групповые ассесменты, индивидуальные интервью. Также готовы подобрать или разработать тренинги для Ваших команд.

Специализируемся на компаниях, которые работают в сфере продаж или услуг. Все проводим в онлайн формате - быстро и качественно.