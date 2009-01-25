ProfiSuper

Виктория Логинова ProfiSuperProfiSuper
40 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дипломы, курсовики, рефераты
Пишу дипломы, курсовики рефераты по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому менеджменту, экономике, анализу хозяйственной деятельности, управленческому учету.
Решаю контрольные, выполняю практические задачи по указанной тематике. Пишу бизнес-планы.
Срок написания курсовых, рефератов 1 день, дипломов и учебных бизнес-планов 2-3 дня. Профессиональных бизнес-планов по договоренности.
В основном специализируюсь на дипломах и профессиональных бизнес-планах
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