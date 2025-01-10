ProfyPoems

Стихи и песни на заказ, пишу более 10 лет

Постоянные клиенты: "Nordgold", "Уренгой Газпром", "Dhollandia". При необходимости могу написать стихотворение за 1 час профессионально и уникально.

Пишу стихи не только на русском, но и на английском языках.

Спектр моих услуг разнообразен: от личных поздравлений до текстов песен артистам, руководителям предприятий, биографии в стихах.

Издала свою азбуку в стихах "Буквочет". Пишу детские стихи и именные сказки.⠀

Автор сборника "Быть женщиной. Быть собой".

ПИШУ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

1. Эксклюзивные именные стихи на любую тему (признания, слова благодарности и т.д.);

2. Поздравления в стихах в любом стиле (классиков и современников);

3. Переделка текстов знаменитых песен и написание текстов под музыку и без,

по ТЗ с нуля;

НА СВАДЬБУ

4. Клятвы, песни, слова благодарности, пригласительные, стихи для конкурсов, стихи-предсказания и т.п.

5. Акростихи в виде вертикального текста;

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6. Креативные четверостишия о Вашем блоге для шапки профиля и постов;

7. SEO-поздравления с ключевыми словами для развлекательных сайтов к любым праздникам;

8. Рекламные тексты, продвигающие слоганы, девизы компаний;

9. Стихи для презентаций и различных конкурсов;

10. Корпоративные стихи и поздравления руководителям.