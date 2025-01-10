ProfyPoems

Постоянные клиенты: "Nordgold", "Уренгой Газпром", "Dhollandia". При необходимости могу написать стихотворение за 1 час профессионально и уникально.
Пишу стихи не только на русском, но и на английском языках.
Спектр моих услуг разнообразен: от личных поздравлений до текстов песен артистам, руководителям предприятий, биографии в стихах.
Издала свою азбуку в стихах "Буквочет". Пишу детские стихи и именные сказки.⠀
Автор сборника "Быть женщиной. Быть собой".
ПИШУ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
1. Эксклюзивные именные стихи на любую тему (признания, слова благодарности и т.д.);
2. Поздравления в стихах в любом стиле (классиков и современников);
3. Переделка текстов знаменитых песен и написание текстов под музыку и без,
по ТЗ с нуля;
НА СВАДЬБУ
4. Клятвы, песни, слова благодарности, пригласительные, стихи для конкурсов, стихи-предсказания и т.п.
5. Акростихи в виде вертикального текста;
РЕКЛАМА В СТИХАХ
6. Креативные четверостишия о Вашем блоге для шапки профиля и постов;
7. SEO-поздравления с ключевыми словами для развлекательных сайтов к любым праздникам;
8. Рекламные тексты, продвигающие слоганы, девизы компаний;
9. Стихи для презентаций и различных конкурсов;
10. Корпоративные стихи и поздравления руководителям.