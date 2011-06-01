Опыт работы
WebPR, Днепропетровск (Веб студия)
Разработчик Opencart с 07.2015 по наст. время
Разработка, доработка интернет магазинов на CMS Opencart любой сложности. Создание модулей по индивидуальному ТЗ,
верстка шаблонов и т.д
Фрилансер
с 06.2011 по наст. время (4 года 5 месяцев)
Разработка интернет магазинов, доработка, разработка модулей, верстка на CMS Opencart 1.5, Opencart 2
Разработка, наполнение и администрирование сайтов на CMS Joomla
Оптимизация сайтов под поисковые системы.
Профессиональные навыки
- Навыки работы с компьютером, ПО
- Уверенный пользователь ПК
- Скорость набора: 318 знак/мин
Процент ошибок: 1%
- Знание Photoshop на уровне уверенного пользователя
- CMS Opencart (2 года опыта)
- PHP, jQuery, MySQL, HTML, CSS, JS (2 года опыта)
- Подключение платежных систем, СМС сервиса и прочее
- Парсеры XML, YML, CSV
Эксперт, использую в настоящее время.
Средний, использую в настоящее время.
Работа с API Новой почты, Privat24, Vkontakte, Гюнсел
Некоторые из примеров работ
http://puff.com.ua - магазин, верстка + разработка
http://pshsh.com - магазин, верстка + разработка
http://vikupauto.com.ua - Лендинг по выкупу машин. Мой дизайн и реализация
http://perevozki.dp.ua/ - Мой дизайн + реализация
http://makarenko.dp.ua/ - Верстка шаблона с PSD макета
http://svm-cg.com/ - Верстка шаблона с PSD макета
http://caramell.com.ua/ - реализация
http://megakroha.com.ua - реализация
http://зонтик.com.ua - Мой дизайн + реализация, сайт на HTML
http://honey-bunny.com.ua - мой дизайн + реализация
http://maxservice.kiev.ua/ - Верстка шаблона с PSD макета
http://ramateka.com.ua - Верстка шаблона с PSD макета
http://drdonets.com.ua - Верстка шаблона с PSD макета
http://alufrost.com.ua - Мой дизайн + реализация - для оптовых клиентов
цены + наличие, доставка Новой почтой с выбором склада, обновление
складов по CRON с API Новой почты
http://autobrelki.com.ua - Реализация
http://parkguru.com.ua - Мой дизайн + реализация
http://atuning.com.ua/ - Реализация
http://joomlaforum.ru/index.php?topic=259670.0 в полнофункциональный
магазин, дизайн + реализация мои
http://autologo.com.ua - мой дизайн + реализация
На моей практике еще множество созданных сайтов и интернет магазинов.
Процент ошибок: 1%
- Коммуникабельный
- Ответственный
- Легко обучаем
- Проявляю интерес к новым профессиям и новым материалам
- Хочу и стремлюсь развиваться