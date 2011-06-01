WEB разработчик

Опыт работы

WebPR, Днепропетровск (Веб студия)

Разработчик Opencart с 07.2015 по наст. время

Разработка, доработка интернет магазинов на CMS Opencart любой сложности. Создание модулей по индивидуальному ТЗ,

верстка шаблонов и т.д

Фрилансер

с 06.2011 по наст. время (4 года 5 месяцев)

Разработка интернет магазинов, доработка, разработка модулей, верстка на CMS Opencart 1.5, Opencart 2

Разработка, наполнение и администрирование сайтов на CMS Joomla

Оптимизация сайтов под поисковые системы.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО - Уверенный пользователь ПК - Скорость набора: 318 знак/мин Процент ошибок: 1% - Знание Photoshop на уровне уверенного пользователя

CMS Opencart (2 года опыта)

Эксперт, использую в настоящее время. PHP, jQuery, MySQL, HTML, CSS, JS (2 года опыта)

Средний, использую в настоящее время. Подключение платежных систем, СМС сервиса и прочее

Работа с API Новой почты, Privat24, Vkontakte, Гюнсел Парсеры XML, YML, CSV

Некоторые из примеров работ

http://puff.com.ua - магазин, верстка + разработка

http://pshsh.com - магазин, верстка + разработка

http://vikupauto.com.ua - Лендинг по выкупу машин. Мой дизайн и реализация

http://perevozki.dp.ua/ - Мой дизайн + реализация

http://makarenko.dp.ua/ - Верстка шаблона с PSD макета

http://svm-cg.com/ - Верстка шаблона с PSD макета

http://caramell.com.ua/ - реализация

http://megakroha.com.ua - реализация

http://зонтик.com.ua - Мой дизайн + реализация, сайт на HTML

http://honey-bunny.com.ua - мой дизайн + реализация

http://maxservice.kiev.ua/ - Верстка шаблона с PSD макета

http://ramateka.com.ua - Верстка шаблона с PSD макета

http://drdonets.com.ua - Верстка шаблона с PSD макета

http://alufrost.com.ua - Мой дизайн + реализация - для оптовых клиентов

цены + наличие, доставка Новой почтой с выбором склада, обновление

складов по CRON с API Новой почты

http://autobrelki.com.ua - Реализация

http://parkguru.com.ua - Мой дизайн + реализация

http://atuning.com.ua/ - Реализация

http://joomlaforum.ru/index.php?topic=259670.0 в полнофункциональный

магазин, дизайн + реализация мои

http://autologo.com.ua - мой дизайн + реализация

На моей практике еще множество созданных сайтов и интернет магазинов.

Процент ошибок: 1%

- Коммуникабельный

- Ответственный

- Легко обучаем

- Проявляю интерес к новым профессиям и новым материалам

- Хочу и стремлюсь развиваться