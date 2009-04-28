Prog_Design

Андрейалександра Бобир Prog_DesignProg_Design
NaN летКазахстан/Алматы
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн интерьеров, Визуализация/Моделирование, Опыт работы: 4 года
Специализация: Дизайн интерьеров
Дополнительные специализации: Визуализация/Моделирование
Опыт работы: 4 года
Участвовали в работе над проектами создания дизайна интерьеров частным образом, имиджевая реклама 3D в типографии, работа в салоне французской мебели на должности дизайнеров интерьеров.
Основное направление – 3Ds MAX, работаем с модулем Mental Ray, V – Ray, Final Rend