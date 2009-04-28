Prog_Design

Дизайн интерьеров, Визуализация/Моделирование, Опыт работы: 4 года

Специализация: Дизайн интерьеров

Дополнительные специализации: Визуализация/Моделирование

Опыт работы: 4 года

Участвовали в работе над проектами создания дизайна интерьеров частным образом, имиджевая реклама 3D в типографии, работа в салоне французской мебели на должности дизайнеров интерьеров.

Основное направление – 3Ds MAX, работаем с модулем Mental Ray, V – Ray, Final Rend