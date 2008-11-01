ProgesMaker

Процив Тарас Юрьевич
Дата рождения: 1 июля 1990
Адрес: Киев, ул. Ломоносова 35 кв. 518
Эл. почта: [email protected]
skype: meronks
icq: 293-346-913
Телефон: 0978705399
Регион: Киев
Опыт работы
5.2008
Веб-программирование
11.2008 - 06.2009
Системный администратор. Киевский институт бизнеса і технологий,
Установка и обслуживание компьютеров, сетей и ПО.
фриланс.
Образование
Киевский национальный университет им. Т. Шевченка, радиофизический факультет, компьютерная инженерия Киев.
Дополнительное образование
Cisco networking academy (IT Essentials:PC Hardware and Sowtware), 2008
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
С++, С#, delphi , winapi, winsock2 ;
MY SQL, php, html, css, ajax ;
Языки
Английский - средний.
Дополнительная информация
Студент.