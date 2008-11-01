ProgesMaker

Программист

Процив Тарас Юрьевич

Дата рождения: 1 июля 1990

Адрес: Киев, ул. Ломоносова 35 кв. 518

Эл. почта: [email protected]

skype: meronks

icq: 293-346-913

Телефон: 0978705399

Регион: Киев

Опыт работы

5.2008

Веб-программирование

11.2008 - 06.2009

Системный администратор. Киевский институт бизнеса і технологий,

Установка и обслуживание компьютеров, сетей и ПО.

фриланс.

Образование

Киевский национальный университет им. Т. Шевченка, радиофизический факультет, компьютерная инженерия Киев.

Дополнительное образование

Cisco networking academy (IT Essentials:PC Hardware and Sowtware), 2008

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

С++, С#, delphi , winapi, winsock2 ;

MY SQL, php, html, css, ajax ;

Языки

Английский - средний.

Дополнительная информация

Студент.