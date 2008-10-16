ProgramArt

Донской Алексей Александрович

Профессиональный опыт

• Объектно-ориентированный анализ и проектирование

• Разработка пользовательского интерфейса

• Программирование баз данных

• Численные методы

• Руководство группой разработчиков

• Анализ бизнес-процессов на предмет внедрения автоматизированных систем управления

• Менеджмент отдельных проектов

Языки программирования

• C++ (4 года)

• Delphi (7 лет)

• Pascal (9 лет)

Используемые средства разработки

• Borland C++

• Borland Delphi

• Turbo Pascal

Языки

• Русский.

• Английский

Последние проекты

• Разработка программы обеспечения конфиденциальности хранимой информации (Borland Delphi)

• Разработка антивируса (Borland Delphi)

• Разработка архиватора (Borland Delphi)

• Разработка программы, запирающей ПК через флэш-носитель (Borland Delphi)

• Разработка ПО для работы с процессами (Borland Delphi)

• Разработка файлового менеджера (Borland C++, Borland Delphi)

• Разработка программы для скачивания сайтов (Borland Delphi)

• Разработка ПО для составления кроссвордов (Borland Delphi)

• Решение задачи нахождения кратчайшего пути (Borland Delphi)

• Реализация задачи моделирования движения автомобилей (Borland Delphi)

• Решение транспортной задачи симплексными методами программирования (Borland Delphi)

• Разработка чата для локальной сети (Borland Delphi, C++)