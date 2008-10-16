ProgramArt

Донской Алексей Александрович
Профессиональный опыт
• Объектно-ориентированный анализ и проектирование
• Разработка пользовательского интерфейса
• Программирование баз данных
• Численные методы
• Руководство группой разработчиков
• Анализ бизнес-процессов на предмет внедрения автоматизированных систем управления
• Менеджмент отдельных проектов
Языки программирования
• C++ (4 года)
• Delphi (7 лет)
• Pascal (9 лет)
Используемые средства разработки
• Borland C++
• Borland Delphi
• Turbo Pascal
Языки
• Русский.
• Английский
Последние проекты
• Разработка программы обеспечения конфиденциальности хранимой информации (Borland Delphi)
• Разработка антивируса (Borland Delphi)
• Разработка архиватора (Borland Delphi)
• Разработка программы, запирающей ПК через флэш-носитель (Borland Delphi)
• Разработка ПО для работы с процессами (Borland Delphi)
• Разработка файлового менеджера (Borland C++, Borland Delphi)
• Разработка программы для скачивания сайтов (Borland Delphi)
• Разработка ПО для составления кроссвордов (Borland Delphi)
• Решение задачи нахождения кратчайшего пути (Borland Delphi)
• Реализация задачи моделирования движения автомобилей (Borland Delphi)
• Решение транспортной задачи симплексными методами программирования (Borland Delphi)
• Разработка чата для локальной сети (Borland Delphi, C++)